American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit stabiler Tendenz

Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Die Aktie von American Express zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die American Express-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 327,02 USD.

Mit einem Kurs von 327,02 USD zeigte sich die American Express-Aktie im New York-Handel um 20:05 Uhr kaum verändert. Die American Express-Aktie legte bis auf 327,71 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der American Express-Aktie ging bis auf 323,79 USD. Bei 327,37 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 114.051 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 48,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 18.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,40 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,33 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

