Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag DAX mit Kurssprung - Anleger greifen nach Fed-Entscheid zu - 41 DAX-Mitglieder für einen Tag
S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude S&P 500-Wert Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag im Plus

18.09.25 16:11 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 338,40 USD.

Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 338,40 USD. Bei 338,68 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 79.675 American Express-Aktien.

Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 338,68 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 220,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 34,80 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 17.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
