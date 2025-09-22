American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 347,19 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von American Express zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 347,19 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 347,34 USD zu. Mit einem Wert von 341,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 55.567 American Express-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 347,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 36,45 Prozent wieder erreichen.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,40 USD aus.

Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

