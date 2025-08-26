American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express präsentiert sich am Freitagabend fester
Die Aktie von American Express gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 331,76 USD zu.
Um 20:06 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 331,76 USD. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 331,93 USD. Bei 327,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 163.410 American Express-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (331,93 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit einem Kursverlust von 33,49 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.
American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
