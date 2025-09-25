American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 340,95 USD.

Die American Express-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 340,95 USD nach. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 340,95 USD. Bei 341,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 32.038 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD. Gewinne von 2,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 220,64 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der American Express-Aktie ist somit 35,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 USD je American Express-Aktie.

American Express gewährte am 18.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können American Express-Anleger Experten zufolge am 16.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen