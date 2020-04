AMS-Banken platzieren weitere 8 Prozent der Kapitalerhöhung

GO

Heute im Fokus

DAX tiefrot erwartet -- Asiatische Indizes mit Verlusten -- Xerox bläst HP-Übernahme wegen Corona-Krise ab -- Japans Industrie pessimistisch wie seit Jahren nicht mehr -- Scout24 im Fokus

China treibt in Virus-Krise Mini-Börsengänge voran. PATRIZIA verkauft Wohnungsportfolio in den Niederlanden. Dollar steht in Viruskrise möglicherweise vor neuem Höhenflug. Ölpreise uneinheitlich. Eurokurs zur Wochenmitte kaum verändert. Topmanagement der UniCredit verzichtet 2020 auf Boni.