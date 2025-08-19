ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec (STRATEC SE) m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf STRATEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf STRATEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu STRATEC SE
Analysen zu STRATEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:16
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|STRATEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.05.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|24.04.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|20.01.2025
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|27.11.2024
|STRATEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:36
|STRATEC SE Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.2025
|STRATEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.05.2025
|STRATEC SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.10.2024
|STRATEC SE Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.03.2021
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|09.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
|05.11.2020
|STRATEC SE Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für STRATEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen