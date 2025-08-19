DAX24.324 +0,1%ESt505.481 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1596 -0,1%Öl67,53 -0,2%Gold3.330 -0,3%
ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Stratec auf 51 Euro - 'Buy'

22.08.25 11:08 Uhr
STRATEC SE
26,00 EUR -0,80 EUR -2,99%
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec (STRATEC SE) m Zuge eines Analystenwechsels von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Diagnostik-Unternehmen habe in seiner Nische eine globale Führungsstellung inne, schrieb der neu zuständige Analyst Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er geht davon aus, dass Stratec nach dem Druck der vergangenen drei Jahre 2024 die Talsohle erreicht hat. Eine Trendwende bei der Nachfrage sei in Sicht./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Nachrichten zu STRATEC SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu STRATEC SE

DatumRatingAnalyst
11:36STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08:16STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:16STRATEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.05.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
24.04.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
20.01.2025STRATEC SE BuyWarburg Research
27.11.2024STRATEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:36STRATEC SE HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
02.06.2025STRATEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.05.2025STRATEC SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
18.10.2024STRATEC SE SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.03.2021STRATEC SE SellWarburg Research
09.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research
05.11.2020STRATEC SE SellWarburg Research

