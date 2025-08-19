STRATEC Aktie
Marktkap. 314,23 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Umsatz des Diagnostik-Unternehmens habe seine Schätzung um 2 Prozent verfehlt, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei jedoch 5 Prozent besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: STRATEC Hold
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
27,20 €
|Abst. Kursziel*:
21,32%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,00%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
