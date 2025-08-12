DAX 24.274 +0,4%ESt50 5.404 +0,3%Top 10 Crypto 16,52 -2,8%Dow 44.819 -0,2%Nas 21.682 -0,1%Bitcoin 102.026 -3,2%Euro 1,1658 -0,4%Öl 66,53 +1,2%Gold 3.348 -0,2%
STRATEC Aktie

25,70 EUR -0,30 EUR -1,15 %
STU
Marktkap. 322,74 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55

ISIN DE000STRA555

Symbol SRBZF

Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

15:06 Uhr
STRATEC SE
25,70 EUR -0,30 EUR -1,15%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Diagnostikunternehmens dürfte sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel merklich verlangsamt haben, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,00 €		 Abst. Kursziel*:
26,92%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,40%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STRATEC SE

15:06 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
02.06.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
30.05.25 STRATEC Halten DZ BANK
30.05.25 STRATEC Buy Warburg Research
25.04.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

