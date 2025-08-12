STRATEC Aktie
Marktkap. 322,74 Mio. EURKGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
WKN STRA55
ISIN DE000STRA555
Symbol SRBZF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Diagnostikunternehmens dürfte sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel merklich verlangsamt haben, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
STRATEC SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
26,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,92%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,40%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
