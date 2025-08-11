ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Schott Pharma auf 'Hold' - Ziel 24,30 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SCHOTT Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,30 Euro belassen. Der Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie habe mit der Profitabilität überzeugt, schrieb James Vane-Tempest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für das vierte Geschäftsquartal zeichne sich allerdings eine geringere Marge ab./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
