ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ionos auf 45 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für IONOS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf IONOS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IONOS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu IONOS
Analysen zu IONOS
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|IONOS Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|IONOS Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.2025
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.05.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.2023
|IONOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IONOS nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen