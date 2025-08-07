IONOS Aktie
Marktkap. 5,54 Mrd. EURKGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M
ISIN DE000A3E00M1
Symbol IOS
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: IONOS Overweight
|Unternehmen:
IONOS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,60 €
|Abst. Kursziel*:
5,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu IONOS
|08:46
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|IONOS Buy
|UBS AG
|07.08.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
