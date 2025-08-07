DAX 24.137 -0,2%ESt50 5.331 +0,0%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.257 -0,4%Euro 1,1654 -0,1%Öl 66,34 -0,1%Gold 3.396 +0,0%
IONOS Aktie

42,60 EUR -0,30 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 5,54 Mrd. EUR

KGV 17,97 Div. Rendite 0,00%
WKN A3E00M

ISIN DE000A3E00M1

Symbol IOS

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

08:46 Uhr
IONOS Overweight
IONOS
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Marktschätzungen für den Internetdienstleister legten nochmals zu, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Am Markt fokussiere man auf die Möglichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,60 €		 Abst. Kursziel*:
5,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,63%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

08:46 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 IONOS Buy UBS AG
07.08.25 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.08.25 IONOS Buy Deutsche Bank AG
14.07.25 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu IONOS

