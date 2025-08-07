ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
