DAX24.069 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,71 +2,8%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.371 +1,9%Euro1,1652 ±0,0%Öl65,97 -0,5%Gold3.361 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX fester -- Chinas Börsen in Grün -- Glencore übernimmt Li-Cycle -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EMS-CHEMIE Aktionären eine Freude
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Outperform'

11.08.25 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
41,24 EUR 0,15 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
09:16HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.08.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
06.08.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
06.08.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
05.08.2025HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:16HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.08.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
06.08.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
05.08.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
05.08.2025HUGO BOSS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
05.08.2025HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
05.08.2025HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen