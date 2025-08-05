HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,86 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe jüngst gute Ergebnisse veröffentlicht, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe sich im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten verbessert und bei den Kapitalausgaben zeige das Unternehmen Disziplin./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,61 €
|Abst. Kursziel*:
8,15%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,01%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:16
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
