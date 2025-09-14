HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,86 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Modekonzern habe gute Fortschritte mit seiner Strategie "Claim 5" erzielt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke werde breiter positioniert, was Produkte und die Alterszielgruppe betreffe. Dhar sieht für den Modekonzern weitere Chancen in der Optimierung der Kostenbasis, in der Senkung der Investitionsausgaben und in Wachstumschancen im Damenmodebereich sowie in Asien./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
41,59 €
|Abst. Kursziel*:
8,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
41,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,37%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
