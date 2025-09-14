DAX 23.841 +0,6%ESt50 5.438 +0,9%Top 10 Crypto 16,18 -1,3%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 98.405 +0,0%Euro 1,1734 +0,0%Öl 67,22 +0,5%Gold 3.642 +0,0%
HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS Aktien-Sparplan
41,91 EUR +0,53 EUR +1,28 %
STU
Marktkap. 2,86 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
NEU
WKN A1PHFF

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

RBC Capital Markets

HUGO BOSS Outperform

10:31 Uhr
HUGO BOSS Outperform
HUGO BOSS AG
HUGO BOSS AG
41,91 EUR 0,53 EUR 1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Modekonzern habe gute Fortschritte mit seiner Strategie "Claim 5" erzielt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke werde breiter positioniert, was Produkte und die Alterszielgruppe betreffe. Dhar sieht für den Modekonzern weitere Chancen in der Optimierung der Kostenbasis, in der Senkung der Investitionsausgaben und in Wachstumschancen im Damenmodebereich sowie in Asien./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TungCheung / Shutterstock.com

Analysen zu HUGO BOSS AG

18.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 HUGO BOSS Kaufen DZ BANK
06.08.25 HUGO BOSS Buy Warburg Research
06.08.25 HUGO BOSS Neutral UBS AG
mehr Analysen

