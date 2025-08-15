HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,84 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er sei von der starken Kostenkontrolle des Modekonzerns beeindruckt und fühle sich durch die ergriffenen Maßnahmen zur Abmilderung der US-Zölle in seiner positiven Einschätzung bestärkt, schrieb Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sieht er weiterhin moderat bewertet./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2025 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Outperform
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,91 €
|Abst. Kursziel*:
10,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,13%
|
Analyst Name:
Manjari Dhar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|08:46
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:46
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|08:46
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.