HUGO BOSS Aktie
Marktkap. 2,83 Mrd. EURKGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF
ISIN DE000A1PHFF7
Symbol HUGPF
HUGO BOSS Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 47 Euro je Aktie belassen. In einem von Unsicherheit geprägten Konsumfeld sei es dem Modehersteller gelungen, das Umsatzwachstum gegenüber dem Auftaktquartal zu beschleunigen und an den Jahreszielen festzuhalten, schrieb Thomas Maul am Freitag mit Blick auf die jüngsten Geschäftszahlen. Die gute Qualität der Vorräte, die hohe Kostendisziplin und die im historischen Vergleich günstige Bewertung untermauerten die Kaufempfehlung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HUGO BOSS Kaufen
|Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
40,96 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
41,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AG
|16:16
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|16:16
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HUGO BOSS Add
|Baader Bank
|13.04.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|10.03.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.01.23
|HUGO BOSS Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|28.09.22
|HUGO BOSS Reduce
|Baader Bank
|05.05.21
|HUGO BOSS Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.