Expertenschätzung zur Apple-Aktie: Aktie hui, Bilanz pfui?

• Apple-Aktie auf Allzeithoch• Sinkende Umsätze im Geschäftsjahr 2019 für Apple erwartet• Marktanalysten erwarten eine starke Performance für 2020

Apples Umsätze stagnieren

Die Aktie des Technologiegiganten Apple markierte in dieser Woche erneut ein Allzeithoch. In den letzten zwölf Monaten etablierte sich der Konzern gar als beliebtestes Unternehmen im Dow Jones-Index: So stieg der Aktienwert in diesem Zeitraum um insgesamt 56 Prozent.

Heute wird das Unternehmen nun seinen vierten Quartalsreport für 2019 veröffentlichen und Investoren scheinen also starke Ergebnisse zu erwarten. Schätzungen bezüglich des erwarteten Quartalsreports stützen die Euphorie an der Börse jedoch nicht. So belaufen sich die erwarteten Umsätze für das vierte Quartal auf 63 Milliarden US-Dollar. Das ist kaum eine Änderung zu 2018, als sich die Umsätze im vierten Quartal 2018 auf 62,9 Milliarden US-Dollar beliefen.

Damit würde der letzte Fiskalbericht des Jahres von Apple ein verhältnismäßig schwaches Geschäftsjahr abrunden. Laut Prognosen dürften Umsatz und Gewinn für das Gesamtjahr zurückgehen. Dies widerfuhr Apple in der Zeitspanne seit 2001 zuvor nur einmal.

Allerdings wird der Bericht zumindest beim iPhone 11 nur die ersten Verkaufswochen berücksichtigen. Somit sind hier vor allem die Einsichten in die konzerninternen Verkaufsprognosen für die kommenden Monate interessant.

Morgan Stanley-Analystin erwartet weiterhin steigende Kurse

Trotz aller Skepsis bezüglich der Unternehmensbilanz konnte Apple sich erneut als wertvollstes Unternehmen am Aktienmarkt behauten, da Investoren und Analysten weiterhin "bullish" für die Aktie sind. Zu diesen Analysten gehört unter anderem Katy Huberty von Morgan Stanley, welche in einem Interview mit MarketWatch äußerte, dass Apple nicht viel in dem Report beweisen müsse, damit der aktuelle Aktienkurs bestehen könne.

"Wir glauben, die Apple-Aktie wird trotz des 15-prozentigen Zuwachses seit den letzten Quartalszahlen von Investoren immer noch unterbewertet […], deshalb könnte die Aktie ihren Aufschwung im kommenden Fiskaljahr beibehalten, sofern die Ergebnisse für das September-Quartal und der Ausblick für das Dezember-Quartal den Erwartungen entsprechen und die globalen Märkte keinen Schock erfahren", schrieb Huberty in einem Analysebericht.

Positive Prognosen für 2020

Während für das Geschäftsjahr 2019 um 2,4 Prozent fallende Gewinne erwartet werden, richten Investoren ihren Fokus auf die Aussichten für Dezember und das kommende Jahr. FactSet-Experten prognostizieren Umsätze von 86,67 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020, welches das traditionell starke Weihnachtsgeschäft umfasst.

Dementsprechend hoch fallen die Kursprognosen bei Analysten aus, UBS, Wedbush und Morgan Stanley erwarten Kurse zwischen 235 US-Dollar bis 289 US-Dollar für das kommende Jahr, während Barclays und Deutsche Bank den Markt für die Aktie mit prognostizierten Kursen von 207 US-Dollar bis 230 US-Dollar etwas konservativer bewerten.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

