Apple-Aktie auf Rekordhoch - Analysteneinschätzung treibt an

Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple stieg im Montagshandel an der Nasdaq zeitweise um 1,8 Prozent auf 240,99 US-Dollar und damit auf ein neues Allzeithoch. Zum Börsenschluss blieb ein Aufschlag von 1,73 Prozent auf 240,51 US-Dollar an der Kurstafel. Analyst Christopher Caso von der US-Bank Raymond James hob sein Kursziel für die Papiere des iKonzerns von 250 auf 280 Dollar an. Dies ist unter den Analysten, die die Apple-Anteile beobachten, derzeit das höchste Kursziel. Caso gab sich optimistisch mit Blick auf das neue iPhone 11.

