Beyond Meat: In einem "Blue-Sky"-Szenario erwartet Bernstein eine Umsatzexplosion

McDonald’s - der Schlüssel zum Erfolg von Beyond Meat?

Der US-amerikanische Hersteller von Fleischersatzprodukten Beyond Meat weitet derzeit seine gemeinsamen Tests des "PLT"-Sandwiches, einem pflanzlichen Burger, mit McDonald’s in Kanada aus. Erste Überprüfungen und Gespräche deuteten auf eine "weitgehend positive Reaktion" hin, schrieb Bernstein-Analystin Alexia Howard kürzlich in einer Notiz an Kunden. Allerdings könne man noch nicht von einem "Blowout-Erfolg" sprechen, da bislang zu wenige Sandwiches verkauft wurden, um eine landesweite Einführung in Kanada und den Vereinigten Staaten zu rechtfertigen, wie Yahoo Finance die Einschätzung der Analystin wiedergibt. Derzeit verfüge Beyond Meat ohnehin über zu wenig Kapazität für solch eine umfassende Einführung des pflanzlichen Burgers. Innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate könne dies aber durchaus möglich sein.

Eine breiter angelegte Partnerschaft mit McDonald’s könnte das Unternehmen aus Kalifornien merklich voranbringen, glaubt Howard. Die Fastfood-Kette stelle den Schlüssel zur Erschließung stabiler und großer Renditen für Beyond Meat dar, so das Analysehaus. "Sollte sich McDonald’s dazu entschließen, fleischlose Alternativen ihres Burgers in Kanada und den USA auf breiterer Basis einzuführen, könnte dies eine bedeutende Geschäftsentwicklung für Beyond Meat darstellen", schrieb Howard außerdem in ihrer Notiz.

Sollte das "Blue Sky"-Szenario eintreten, also alles nach Plan laufen und zum Erfolg führen, könnte der gesamte Umsatz von Beyond Meat von 280 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr auf rund 910 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 ansteigen, schätzt Bernstein.

Beyond Meat-Aktie springt an - optimistisches Kursziel

In den vergangenen Monaten war die Beyond Meat-Aktie zunehmend unter Druck geraten. Zwar konnten die Titel zunächst von ihrem Erstkurs von 46 US-Dollar bis auf fast 240 US-Dollar im Juli ansteigen, seitdem verloren sie bis Jahresende aber wieder fast 70 Prozent. Im neuen Jahr 2020 sind nun aber wieder Erholungstendenzen erkennbar, die Papiere stiegen bislang um rund 8 Prozent an. Vergangenen Dienstag konnte die Beyond Meat-Aktie gar um über 12 Prozent klettern, nachdem bekannt wurde, dass der Konkurrent Impossible Foods nicht mehr an einem Deal mit McDonald’s interessiert sei, wie Reuters berichtet hatte.

Die Bernstein-Analystin Howard misst Beyond Meat, aufgrund der Aussichten auf einen Deal mit McDonald’s, deutliches Wachstumspotential bei. Sie hält daher weiterhin an einer Kaufempfehlung für die Aktie fest und hält ein Kursziel von 106 US-Dollar für durchaus realistisch. Sollte die Partnerschaft mit McDonald’s zustande kommen, könnten die Beyond Meat-Titel gar bis auf 130 US-Dollar ansteigen, glaubt Howard - das würde einem Zuwachs von fast 60 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau gleichkommen.



Nun bleibt also abzuwarten, ob sich Beyond Meat den Deal mit McDonald’s sichern und damit sowohl den Aktienkurs als auch den Umsatz deutlich steigern kann.



