Beyond Meat-Aktie: Analysten halten 30 Prozent Kursanstieg für möglich

• Beyond Meat-Aktie könnte um 30 Prozent steigen• McDonald's-Deal ausschlaggebend• Ob die Testphase in einen Deal übergeht, ist noch offen

Vegane Ernährung ist derzeit voll im Trend. Zunehmend davon profitieren dürften Unternehmen - allen voran: Beyond Meat. Als Lidl und Aldi die Fleischersatzprodukte des Unternehmens in sein Sortiment aufnahmen, waren sie innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Auch bei der Fast-Food-Kette KFC erwies sich der Testverkauf von Beyond Meat-Produkten als erfolgreich.

Deutlich wird der Hype um den Fleischersatzanbieter auch an der Börse: Beim Börsengang Anfang Mai legte Beyond Meat einen beeindruckenden Start hin: Innerhalb von weniger als drei Monaten legte die Aktie von 25 US-Dollar um mehr als 400 Prozent auf 235,56 US-Dollar zu. Kurz darauf fiel sie zwar wieder und ist aktuell nur noch rund 81 US-Dollar wert, ganz die Hoffnung aufgeben wollen Analysten allerdings nicht.

Kooperation mit McDonald’s ausschlaggebend

Laut ihnen bestünde noch Kurspotenzial. Allerdings machen die Analysten dieses daran fest, wie sich Beyond Meat bei seiner Kooperation mit McDonald’s schlägt. Erst im September hatte das Unternehmen verkündet, dass McDonald’s in einigen kanadischen Filialen einen veganen Burger, den sogenannten P.L.T. ("Plant, Lettuce, Tomato", dt.: Pflanzen, Salat, Tomaten), testen möchte. Sollte es mit dem Testverkauf gut laufen, könnte das Angebot auch in den USA ausgerollt werden.

Analysten des US-amerikanischen Vermögensverwalter, Bernstein, schätzen nun, dass im Falle einer erfolgreichen Kooperation und einer Ausdehnung des Angebots auf ganz Nordamerika der Umsatz von Beyond Meat um 168 Millionen US-Dollar steigen könnte, wie es in einem Bericht an Kunden heißt. Ob die Einführung durch die Fast-Food-Kette tatsächlich erfolgen wird, ist noch offen, allerdings sieht Bernstein-Analystin Alexia Howard eine 50-prozentige Chance, dass dies geschehen wird. Dann prognostiziert sie, dass der Aktienkurs um rund 30 Prozent auf 106 US-Dollar je Aktie steigen wird.

"Ein erstes Feedback zeigt weitgehend positive Erfahrung", so Howard. "Aber es scheint, dass der Test bislang keinen großen Erfolg verbuchte", der zu einer Einführung der Fleischersatzprodukte in ganz Kanada und den USA geführt hätte. Somit könnte es genauso sein, dass sich McDonald’s dagegen entscheidet und die Produkte aus dem Sortiment nimmt.

Beyond Meat-Deals mit Fast-Food-Ketten gefragt

McDonald’s ist dabei nicht das erste Fast-Food-Restaurant, das eine Kooperation mit Beyond Meat anstrebt. Auch die Restaurant-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) wagte im September einen Start - und war erfolgreich. Innerhalb weniger Stunden waren die "Beyond Fried Chicken" ausverkauft. Die Donut-Kette Dunkin’ wagte im Sommer ebenfalls eine Testphase mit dem Frühstückssandwich "Beyond Sausage" und verzeichnete doppelt so hohe Umsätze wie zunächst erwartet. Nun soll das Angebot landesweit in den USA ausgerollt werden.

Doch nicht alle Verkaufsversuche erwiesen sich als Kassenschlager: Als die Schnellrestaurant-Kette Tim Hortons mit Spezialisierung auf Donuts und Kaffee Beyond Meat-Produkte in ihr Frühstücksmenü einführte, verkauften sich die veganen Produkte nicht wie erhofft. Daher nahm der Konzern sie in den meisten kanadischen Provinzen wieder aus dem Sortiment und schickte die Aktie um sieben Prozent ins Minus.

