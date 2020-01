Impossible Foods legt im Ringen mit Beyond Meat nach

• Schweinefleisch weltweit am meisten konsumiert• Asiatischer Markt bietet enormes Potenzial• Impossible Foods hat große Ziele

Der Hype um Fleischersatzprodukte wurde in den vergangenen Jahren immer größer und so profitierten auch Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Fleischersatzprodukte auf Pflanzenbasis an den Mann zu bringen, von dieser Entwicklung. Im vergangenen Jahr wagte Beyond Meat den Gang aufs Börsenparkett, der fulminant ausfiel, im Jahresverlauf gab die Aktie aber einen Großteil ihrer Gewinne wieder ab. Über den Konkurrenten Impossible Foods wird auch immer wieder gemunkelt, ob nicht ein Initial Public Offering geplant sei. Bisher sind jedoch keine offiziellen Pläne bekannt. Das Unternehmen machte stattdessen bei der weltweit wichtigsten Technikmesse CES in Las Vegas mit der Erweiterung seines Produktportfolios auf sich aufmerksam.

Neue Schweinefleisch-Alternative

Bisher konzentrierte sich die Forschung in Sachen Fleischersatzprodukte vor allem auf Alternativen für Rindfleisch, welches in den USA als wichtigstes Fleisch gilt. Doch auch Ersatzprodukte für Schweinefleisch sind bei den US-Bürgern zunehmend gefragt: Wie CNN Business berichtet, seien die Verkäufe hier in einem Jahr, bis April 2019, um fast 15 Prozent gestiegen. Wer sich für die pflanzliche Alternative zum Rindfleisch entscheidet, würde sich aus denselben Gründen womöglich auch für ein Ersatzprodukt für Schweinefleisch entscheiden. Zudem ist Schweinefleisch die Art Fleisch, die global betrachtet am meisten gegessen wird.

Also forschte und experimentierte Impossible Foods, um ein pflanzliches Ersatzprodukt zu erhalten, das dem Original geschmacklich so nahe wie möglich kommt. Daraus entstanden "Impossible Pork Made from Plants" und "Impossible Sausage Made from Plants". Andere Ersatzprodukte für Lamm, Ziege, Fisch aber auch Milchprodukte könnten schon in naher Zukunft folgen, wie CEO Pat Brown gegenüber MarketWatch verlautete. "Was Fleisch nach Fleisch schmecken lässt, ist seine molekulare Struktur", erklärte Laura Kliman, leitende Geschmacks-Wissenschaftlerin. Doch das Unternehmen lerne mit jedem Projekt dazu: Während man für die zweite Version des Impossible Burgers 800 Prototypen brauchte, waren es für das Impossible Pork, bis man letztlich zufrieden war, nur 50 Prototypen.

Ambitionierte Ziele

Wie MarketWatch berichtet, wolle Impossible Foods seine Auslieferungen über die nächsten 15 Jahre jedes Jahr verdoppeln. Das Forschungs- und Entwicklungsteam, das aktuell aus rund einem Fünftel der Belegschaft besteht, solle in diesem Jahr verstärkt werden. Um mit der Produktion noch hinterherzukommen, ging das Unternehmen bereits 2019 eine Kooperation mit der OSI Group ein.

Potenzial sieht Impossible Foods vor allem auf dem asiatischen Markt. Eine Rolle könnte hierbei auch der jüngste Ausbruch der Schweinegrippe in Asien spielen, der die Zahl der Tiere schrumpfen und die Preise für Schweinefleisch ansteigen ließ.

Während Fleischersatzprodukte noch einen kleinen, aber wachsenden, Sektor im Vergleich zu großen Lebensmittelkonzernen darstellen, prognostizierte Barclays, CNN Business zufolge, im vergangenen Jahr, dass der Markt mit Fleischersatzprodukten im kommenden Jahrzehnt einen Wert von 140 Milliarden US-Dollar erreichen und der Fleischindustrie weltweit einen Anteil von einem Zehntel streitig machen könnte.

Hier gibt es die Produkte

Während Beyond Meat bereits seine "Beyond Sausage" erfolgreich in einem Frühstücks-Sandwich bei Dunkin‘ vertreibt, soll Impossible Foods‘ pflanzlicher Schweinefleischersatz in Form von Würstchen noch diesen Monat in 139 Burger King-Filialen in die Testphase gehen. Probieren könne man das Produkt für begrenzte Zeit unter anderem in Filialen in Georgia, Michigan, Illinois, New Mexico und Alabama. Teilnehmer der CES in Las Vegas konnten "Impossible Pork" bereits auf der Messe in verschiedenen Varianten - das Auge isst ja bekanntlich mit - probieren.

