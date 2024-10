Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag leichter

DAX-Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,62 Prozent leichter bei 19.046,64 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,829 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,471 Prozent auf 19.074,45 Punkte an der Kurstafel, nach 19.164,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.979,05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19.101,02 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1,88 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.09.2024, wies der DAX 18.747,11 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, betrug der DAX-Kurs 18.374,53 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15.085,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13,58 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19.491,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.345,02 Punkte.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 522,40 EUR), Daimler Truck (+ 0,72 Prozent auf 33,62 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,57 Prozent auf 284,20 EUR), Zalando (+ 0,52 Prozent auf 29,01 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,29 Prozent auf 479,70 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Porsche Automobil vz (-3,40 Prozent auf 39,21 EUR), Porsche (-2,96 Prozent auf 68,90 EUR), Continental (-2,18 Prozent auf 55,62 EUR), Infineon (-2,17 Prozent auf 29,97 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,99 Prozent auf 56,21 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.306.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238,316 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

