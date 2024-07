Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Marktbericht

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 19:59 Uhr um 0,99 Prozent leichter bei 5.578,17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 47,215 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,028 Prozent höher bei 5.635,50 Punkten, nach 5.633,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 5.642,45 Punkte, das Tagestief hingegen 5.576,72 Zähler.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,097 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.375,32 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, notierte der S&P 500 bei 5.199,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4.439,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 17,61 Prozent nach oben. 5.642,45 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 25,00 Prozent auf 0,03 USD), Lumen Technologies (+ 10,00 Prozent auf 1,16 USD), Hanesbrands (+ 7,59 Prozent auf 5,10 USD), Leggett Platt (+ 7,24 Prozent auf 12,07 USD) und Caesars Entertainment (+ 7,18 Prozent auf 39,24 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen First Republic Bank (-40,00 Prozent auf 0,02 USD), W R Berkley (-34,57 Prozent auf 52,10 USD), Tesla (-6,94 Prozent auf 244,98 USD), Delta Air Lines (-5,68 Prozent auf 44,20 USD) und Lam Research (-5,00 Prozent auf 1.070,98 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39.879.213 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,237 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

