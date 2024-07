Spannung vor US-Inflationsdaten: DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen im Aufwind -- Gerresheimer steigert Umsatz -- Südzucker mit Gewinneinbruch -- Fielmann, BASF im Fokus

"Auch wenn es noch bis zum September dauern sollte, nach den beiden Anhörungen von Powell steigt unter den Anlegern die Vorfreude auf wieder billigeres Geld", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Offenbar sehe die Fed die Inflation nicht als das einzige Risiko an; Powell erkenne vermehrt Abkühlungstendenzen am Arbeitsmarkt .

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich außerdem auf den zweiten Tag der regelmäßigen Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell. Nachdem er am Dienstag vor dem Senat gesprochen hatte, folgte am Mittwoch sein Auftritt im Repräsentantenhaus. Hier wiederholte er seine Aussagen vom Vortag. Vor dem Senat hatte Powell erneut kein klares Signal für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. "Ich werde es heute vermeiden, Signale für unsere Zinspolitik zu geben", erklärte der Fed-Chef.

Die Rekordjagd am US-Aktienmarkt ging damit auch am Mittwoch weiter. Wie schon an den beiden Tagen zuvor konnte ein Teil der Indizes neue Höchststände erreichen. Im Fokus standen weiterhin die Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz (KI) angetriebene Höhenflug der Techwerte.

Der Dow Jones Index legte kräftig um 1,09 Prozent auf 39.721,10 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben mit einem Plus von 1,18 Prozent bei 18.647,45 Zählern, nachdem der Techwerteindex zuvor bei 18.655,19 Zählern einen neuen Rekord erreicht hatte. Auch der breite S&P 500 -Index markierte einen neuen Höchststand bei 5.634,72 Indexpunkten und ging schlussendlich 1,02 Prozent höher bei einem Endstand von 5.633,91 Zählern in den Feierabend.

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag deutlich bergauf.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,03 Prozent auf 42.264,87 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,77 Prozent auf 2.961,99 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong notiert stellenweise 1,54 Prozent fester bei 17.740,44 Zählern.

Angetrieben von den starken US-Börsen geht es am vorletzten Handelstag der Woche auch in Asien nach oben. Besonders in Japan zeigte sich zuletzt eine sehr starke Performance - der Nikkei markiert auch am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch. Für positive Stimmung in Japan sorgt unter anderem der seit Monaten schwächelnde Yen. Dadurch werden japanische Produkte im Ausland günstiger, was für die exportorientierte japanische Wirtschaft einen großen Vorteil darstellt.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken