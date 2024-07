Enorme Integration

SoundHound AI geht eine Partnerschaft mit Stellantis ein. Künftig wird SoundHound Chat AI in Fahrzeugen des europäischen Automobilkonzerns in ganz Europa verfügbar sein.

• SoundHound AI kooperiert mit Stellantis

• Sprachassistent in 11 europäischen Märkten

• SoundHound AI-Aktie schießt in die Höhe

Für die SoundHound AI-Aktie ging es im Mittwochshandel an der NASDAQ zeitweise um über 24 Prozent nach oben bis auf 5,14 US-Dollar. Zum Handelsende stand noch ein Zuwachs von 22,46 Prozent auf 5,07 US-Dollar an der Kurstafel. Auch am Donnerstag feiern Anleger die Neuigkeiten rund um SoundHound AI und den europäischen Automobilkonzern Stellantis weiter: Vorbörslich steigen SoundHound AI-Papiere um weitere 14,60 Prozent an auf 5,81 US-Dollar. Die Stellantis-Aktie zeigt sich derweil im XETRA-Handel marginale 0,13 Prozent leichter bei 18,45 Euro.

Zusammenarbeit zwischen SoundHound AI und Stellantis

Grund für das Kursfeuerwerk ist die Bekanntgabe einer Kooperation zwischen SoundHound AI, dem weltweit führenden Anbieter von künstlicher Sprachintelligenz, und dem Opel-Mutterkonzern Stellantis. Die Partnerschaft beinhaltet die Integration des von SoundHound AI entwickelten Sprachassistenten in Fahrzeuge vor allem der Marken Peugeot, Opel und Vauxhall. Der Sprachassistent SoundHound Chat AI basiert auf OpenAIs ChatGPT und soll von nun an in 11 europäischen Märkten, darunter Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien verfügbar sein, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. "Der Zugang zur Technologie wird ab Juli 2024 in Fahrzeugen dieser Marken enthalten sein. Für bestimmte zuvor veröffentlichte Modelle wird SoundHound Chat AI mit integriertem ChatGPT auf Abruf verfügbar sein und drahtlos bereitgestellt werden können, ohne dass ein Händler aufgesucht werden muss", heißt es dort. Bis Ende Juli solle die Einführung auf 17 Märkte in 12 verschiedenen Sprachen ausgeweitet werden.

"Unsere Zusammenarbeit mit Stellantis hat beide Unternehmen an die Spitze der Innovation im Automobilsektor gebracht und das Fahrerlebnis in eine neue und aufregende Ära geführt", wird Michael Zagorsek, COO von SoundHound AI, in der Meldung zitiert. Und weiter: "SoundHound ist stolz darauf, Sprach-KI-Technologie bereitzustellen, die die Nachfrage des Marktes nach einem Verbrauchererlebnis der nächsten Generation erfüllt, das auf natürlicher Konversation basiert".

Komfort für Auto- und Mitfahrer

Mithilfe des Sprachassistenten sollen Fahrer und Passagiere eine freihändige Sprachsteuerung für zahlreiche Funktionen wie die Verwaltung der Navigation, das Telefonieren oder auch den Zugriff auf Echtzeitinformationen genießen können, erklärt SoundHound AI weiter. "Die Integration von ChatGPT in das natürliche Spracherkennungssystem ermöglicht es Benutzern, Fragen zu jedem Thema zu stellen - von historischen Fakten bis hin zum Erstellen von Geschichten für Kinder - und macht die Fahrt sowohl informativ als auch unterhaltsam."

Redaktion finanzen.net