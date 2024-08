Index-Performance

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter

02.08.24 16:01 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Wer­bung

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,31 Prozent leichter bei 18.453,77 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,10 Prozent auf 18.494,24 Punkte an der Kurstafel, nach 18.890,39 Punkten am Vortag. Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18.414,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18.628,78 Einheiten. NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,50 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20.011,89 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17.541,54 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.08.2023, den Stand von 15.370,74 Punkten. Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert. NASDAQ 100-Top-Flop-Liste Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 9,02 Prozent auf 1.751,00 USD), Mondelez (+ 3,02 Prozent auf 70,37 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,92 Prozent auf 136,41 USD), Xcel Energy (+ 2,81 Prozent auf 60,77 USD) und T-Mobile US (+ 2,79 Prozent auf 192,29 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Intel (-29,04 Prozent auf 20,62 USD), Atlassian A (-15,60 Prozent auf 146,22 USD), Amazon (-9,75 Prozent auf 166,12 USD), Super Micro Computer (-8,01 Prozent auf 618,41 USD) und Microchip Technology (-6,96 Prozent auf 78,50 USD). Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17.482.051 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro heraus. Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4,52 Prozent. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com