DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Amazon und Apple verdienen mehr -- Coinbase, MicroStrategy, Snap, Intel im Fokus

Auf die Stimmung drücken die äußerst schwachen Vorgaben aus den USA und Asien infolge von Rezessionssorgen und enttäuschend ausgefallenen Quartalsbilanzen aus dem US-Technologiesektor. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex wegen Konjunktursorgen kräftig gefallen. Damit wirkt er nun technisch angeschlagen.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Abschlägen eröffnen.

Die europäischen Märkte weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

An den US-Börsen ging es am Donnerstag tief abwärts.

Der Dow Jones startete noch etwas fester, fiel im weiteren Verlauf jedoch ins Minus. Er ging letztlich 1,21 Prozent schwächer bei 40.346,79 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete derweil höher und rutschte anschließend ebenfalls in die Verlustzone, wo er den Tag schlussendlich 2,3 Prozent niedriger bei 17.194,15 Stellen beendete.

Gesprächsthema am Markt blieb die US-Notenbank Fed, die am Vorabend in ihrem jüngsten Zinsentscheid bekannt gab, die Zinsen unverändert zu lassen. Allerdings hoffen Marktteilnehmer weiterhin, dass es im September zu einer ersten Zinssenkung kommt. Unternehmensseitig lief die Berichtssaison auf Hochtouren. Nachbörslich werden Zahlen von Größen wie Intel, Amazon und Apple erwartet.

