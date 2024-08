Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Bewertung im Blick

Die QIAGEN-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" belassen, das in US-Dollar lautende Kursziel dabei aber von 46 auf 50 Dollar angehoben. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen, schrieb Analyst Dan Leonard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markttrends deckten sich mit denen der Wettbewerber.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die QIAGEN-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:02 Uhr konnte die Aktie von QIAGEN zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 42,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.733 QIAGEN-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte das Papier um 3,7 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 20:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 20:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.