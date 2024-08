Rantasten an Kunst-NFTs: 5 Strategien zum Einstieg in Krypto-Kunst

Bitcoin, Ethereum & Co. im Rückwärtsgang - Bitcoin unter 63.000 US-Dollar

Heute im Fokus

BayWa-Aktie erneut unter Druck - Bericht über mögliche Zerschlagung. Engie erhöht Prognose für 2024. IAG mit robustem Quartal - Übernahme von Air Europa gescheitert. Barclays startet TUI-Bewertung mit 'Underweight'. Goldpreis steigt fast auf neuen Rekord. Instagram in der Türkei gesperrt. BNP Paribas will AXAs Investment Management in Milliardendeal übernehmen.