K+S-Aktien bei Anlegern wieder gefragt - Mosaic gibt positive Vorlage

Mit einem Anstieg um zeitweise 3,65 Prozent auf 5,96 Euro gehörten K+S -Atien zu den größten Gewinnern im MDAX , während der Index mittelgroßer Werte knapp in der Verlustzone lag. Aktuell liegen sie im XETRA-Handel noch 0,73 Prozent im Plus bei 5,79E Euro. Gestützt wurden die Papiere laut Händlern von guten Vorlagen des US-Düngemittelkonkurrenten Mosaic. Sie schafften es zurück über die 100-Tage-Durchschnittslinie - ein bei Charttechnikern begehrter Mittelfristindikator.

The Mosaic hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt, die laut Händlern überzeugten und so bei den Anlegern des US-Konzerns sehr gut ankamen. Mosaic hatte im zweiten Quartal für viele überraschend einen bereinigten Gewinn von 11 US-Cent erwirtschaftet. Die Mosaic-Papiere wurden daraufhin außerbörslich 7,5 Prozent höher gehandelt.

