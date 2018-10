Morgan Stanley: Der letzte Ausverkauf war nur ein Vorgeschmack

Der "Schwarze Mittwoch" wird US-Anlegern vermutlich noch lange im Gedächtnis bleiben. Für die Wall Street ging es nach unten, und zwar deutlich. Der Dow Jones verlor über 3 Prozent, Tech-Werte büßten noch weit mehr ein. Am Markt wird nun darüber diskutiert, ob dies der Anfang eines einsetzenden Bärenmarktes, oder doch nur eine kurzfristige Korrektur gewesen sei.

Der Anfang vom Ende?

In einer Kundenmitteilung warnt Mike Wilson, US-Aktienstratege bei Morgan Stanley, davor, dass dies erst der Anfang war. Wilson betitelt den gegenwärtigen Zustand des Marktes als "rolling bear", also der anrollende Bär. Das lässt darauf hindeuten, dass Morgan Stanley nicht erwartet, dass der Bärenmarkt mit einem Paukenschlag einsetzen wird. Eher schleichende Korrekturen werden der aktuellen Hausse den Garaus machen. "Früher oder später wird der anrollende Bär für mehr zurückkommen", so Wilson. Dieser anrollende Bärenmarkt ziehe sich durch alle Risiko-Anlageklassen durch, erklärt der Experte. Verursacht würde er durch sinkende Liquidität und Höchststände beim Wachstum. Schlimmstenfalls erwartet Wilson beim S&P 500 einen Rückgang auf 2.500 Punkte. Das wäre ein Minus von fast 8 Prozent, gemessen am aktuellen Niveau. "Es wird in den nächsten paar Wochen sehr knifflig werden", schließt der Analyst ab.

Experten uneinig

Ob der Markt nun endgültig in eine Abwärtsbewegung trudelt, darüber sind Experten uneinig. Während die einen davor warnen, dass es demnächst zu einem regelrechten Crash kommen werde, sehen andere die Rücksetzer als günstigen Einstiegspunkt. UBS-Präsident Axel Weber geht sogar davon aus, dass es ein riesiger Fehler wäre, jetzt aus Aktien auszusteigen.

Anleiherenditen im Blick

Wie schon bei kleineren Rücksetzern zuvor hatten Anleger in der vergangenen Woche insbesondere die Anleiherenditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen im Blick. Denn diese kletterten auf den höchsten Stand seit sieben Jahren und ließen dahingehend wieder Bonds als attraktives Investment erscheinen, zumindest im Vergleich zu Aktien.

