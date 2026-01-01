DAX24.466 +0,6%Est505.919 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,91 -1,3%Gold5.026 -6,6%
Profil

APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe...

30.01.26 10:05 Uhr

APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die

aktuelle

Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema

Finanzsanktionen. Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie

staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in

bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben -

etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen

verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

durchführen.

Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die

Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die

FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche

und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch

in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich

beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich

der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich

alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die

Wirtschaft insgesamt.

Zwtl.: Finanzsanktionen verständlich erklärt

Die neue Ausgabe beantwortet unter anderem:

- Was Finanzsanktionen sind,

- wo öffentliche Sanktionslisten abrufbar sind,

- was ein "Asset Freeze" ist,

- und womit Verbraucher:innen im Alltag konfrontiert werden können.

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle

bisherigen Ausgaben auf der Website

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie

"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld.

Informationen zu den Sanktionen der EU gibt es auch bei der "EU

Sanctions Map": www.sanctionsmap.eu und auf der Website der FMA:

www.fma.gv.at Aufsicht Querschnittsthemen Finanzsanktionen

Rückfragehinweis für Journalist:innen:

Boris Gröndahl (FMA-Mediensprecher)

+43 1 24959-6010

+43 676 8824 9995

Rückfragehinweis:

FMA-Mediensprecher

Boris Gröndahl

Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995

E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0035 2026-01-30/10:00