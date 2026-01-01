APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe...
APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"
Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die
aktuelle
Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema
Finanzsanktionen. Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie
staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in
bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben -
etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen
verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen
durchführen.
Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die
Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die
FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch
in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich
beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich
der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich
alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die
Wirtschaft insgesamt.
Zwtl.: Finanzsanktionen verständlich erklärt
Die neue Ausgabe beantwortet unter anderem:
- Was Finanzsanktionen sind,
- wo öffentliche Sanktionslisten abrufbar sind,
- was ein "Asset Freeze" ist,
- und womit Verbraucher:innen im Alltag konfrontiert werden können.
Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle
bisherigen Ausgaben auf der Website
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld.
Informationen zu den Sanktionen der EU gibt es auch bei der "EU
Sanctions Map": www.sanctionsmap.eu und auf der Website der FMA:
www.fma.gv.at Aufsicht Querschnittsthemen Finanzsanktionen
