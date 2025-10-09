APA ots news: UNIQA gewinnt Gold beim AssCompact Award 2025

Wien (APA-ots) - Im Rahmen des jährlich stattfindenden "AssCompact

Trendtags" wurden

am Vormittag des 9. Oktober die AssCompact Awards verliehen. UNIQA

Wer­bung Wer­bung

ging dabei als Siegerin in der Unfallversicherung hervor und

erreichte zudem in den Kategorien "Bester Service für Vermittler",

"Krankenversicherung" und "Fondsgebundene Lebensversicherung" jeweils

eine Top-3-Platzierung.

" Diese Awards, die auf den Bewertungen unabhängiger Makler:innen

basieren, sind für uns ein bedeutendes Vertrauenssignal. Sie

Wer­bung Wer­bung

unterstreichen unsere strategische Ausrichtung und motivieren uns,

unsere Produkte und Services kontinuierlich weiterzuentwickeln, um

auch zukünftig Standards in der Branche zu setzen ", erklärt Peter

Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance

Group und betont weiter: " Die Auszeichnung unseres Vermittlerservice

bestätigt unsere Strategie der regionalen Ausrichtung mit

Wer­bung Wer­bung

gleichzeitigen Investitionen in digitale Features. "

Gold- Silber- und Bronze-Auszeichnungen für UNIQA in vier

Kategorien

Der erste Platz in der Unfallversicherung spiegelt die

herausragende Expertise des Unternehmens wider - mit dem im Sommer

2025 neu präsentierten Versicherungslösung bietet sie ein flexibles

Produkt, das sich individuell an die Bedürfnisse angepasst.

Auch in der Krankenversicherung erzielte UNIQA eine starke

Platzierung und sicherte sich den zweiten Rang und somit den

AssCompact Award in Silber. Das Unternehmen verfolgt hier einen

ganzheitlichen Ansatz: Neben hochwertigen Produkten und umfassenden

Gesundheitsservices wird mit Mavie ein integriertes Ökosystem

aufgebaut, das von mentaler Gesundheit bis zu innovativen, digitalen

Diagnoselösungen reicht, die bequem von zu Hause genutzt werden

können. Die steigende Nachfrage verdeutlicht das wachsende

Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung - ein Trend, den

Vermittler:innen mit den Lösungen von UNIQA gezielt bedienen können.

Besondere Aufmerksamkeit gilt traditionell der Kategorie "Bester

Service für Vermittler", bei der unabhängige Makler:innen direkt die

Zusammenarbeit mit Versicherern bewerten. Auch hier erreichte UNIQA

den zweiten Platz. Entscheidend für diesen Erfolg ist die konsequente

Kombination aus regionaler Nähe und digitalen Angeboten. Mit einem

flächendeckenden Netzwerk aus erfahrenen Accountmanager:innen,

Expert:innen für Gewerbe und Vorsorge sowie einem über 50-köpfigen

Team im PartnerService setzt UNIQA auf persönliche Betreuung und hohe

Fachkompetenz vor Ort. Dieser regionale Service wird durch eine

moderne digitale Infrastruktur ergänzt, die Vermittler:innen eine

einfache und effiziente Anbindung an interne Systeme ermöglicht und

sie im täglichen Geschäft optimal unterstützt.

Den dritten Platz konnte sich UNIQA wiederum mit ihrer

Fondsgebundenen Lebensversicherung sichern: Mit zwölf Investmentfonds

deckt die Fondspalette ein breites Spektrum an individuellen

Bedürfnissen ab und punktet damit mit ihrer Flexibilität in der so

wichtigen dritten Säule - der privaten Vorsorge.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0153 2025-10-09/14:23