APA ots news: UNIQA gewinnt Gold beim AssCompact Award 2025
Wien (APA-ots) - Im Rahmen des jährlich stattfindenden "AssCompact
Trendtags" wurden
am Vormittag des 9. Oktober die AssCompact Awards verliehen. UNIQA
ging dabei als Siegerin in der Unfallversicherung hervor und
erreichte zudem in den Kategorien "Bester Service für Vermittler",
"Krankenversicherung" und "Fondsgebundene Lebensversicherung" jeweils
eine Top-3-Platzierung.
" Diese Awards, die auf den Bewertungen unabhängiger Makler:innen
basieren, sind für uns ein bedeutendes Vertrauenssignal. Sie
unterstreichen unsere strategische Ausrichtung und motivieren uns,
unsere Produkte und Services kontinuierlich weiterzuentwickeln, um
auch zukünftig Standards in der Branche zu setzen ", erklärt Peter
Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance
Group und betont weiter: " Die Auszeichnung unseres Vermittlerservice
bestätigt unsere Strategie der regionalen Ausrichtung mit
gleichzeitigen Investitionen in digitale Features. "
Gold- Silber- und Bronze-Auszeichnungen für UNIQA in vier
Kategorien
Der erste Platz in der Unfallversicherung spiegelt die
herausragende Expertise des Unternehmens wider - mit dem im Sommer
2025 neu präsentierten Versicherungslösung bietet sie ein flexibles
Produkt, das sich individuell an die Bedürfnisse angepasst.
Auch in der Krankenversicherung erzielte UNIQA eine starke
Platzierung und sicherte sich den zweiten Rang und somit den
AssCompact Award in Silber. Das Unternehmen verfolgt hier einen
ganzheitlichen Ansatz: Neben hochwertigen Produkten und umfassenden
Gesundheitsservices wird mit Mavie ein integriertes Ökosystem
aufgebaut, das von mentaler Gesundheit bis zu innovativen, digitalen
Diagnoselösungen reicht, die bequem von zu Hause genutzt werden
können. Die steigende Nachfrage verdeutlicht das wachsende
Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung - ein Trend, den
Vermittler:innen mit den Lösungen von UNIQA gezielt bedienen können.
Besondere Aufmerksamkeit gilt traditionell der Kategorie "Bester
Service für Vermittler", bei der unabhängige Makler:innen direkt die
Zusammenarbeit mit Versicherern bewerten. Auch hier erreichte UNIQA
den zweiten Platz. Entscheidend für diesen Erfolg ist die konsequente
Kombination aus regionaler Nähe und digitalen Angeboten. Mit einem
flächendeckenden Netzwerk aus erfahrenen Accountmanager:innen,
Expert:innen für Gewerbe und Vorsorge sowie einem über 50-köpfigen
Team im PartnerService setzt UNIQA auf persönliche Betreuung und hohe
Fachkompetenz vor Ort. Dieser regionale Service wird durch eine
moderne digitale Infrastruktur ergänzt, die Vermittler:innen eine
einfache und effiziente Anbindung an interne Systeme ermöglicht und
sie im täglichen Geschäft optimal unterstützt.
Den dritten Platz konnte sich UNIQA wiederum mit ihrer
Fondsgebundenen Lebensversicherung sichern: Mit zwölf Investmentfonds
deckt die Fondspalette ein breites Spektrum an individuellen
Bedürfnissen ab und punktet damit mit ihrer Flexibilität in der so
wichtigen dritten Säule - der privaten Vorsorge.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
