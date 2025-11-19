APA ots news: willhaben-Auswertung: Diese Second Hand-Produkte sind größte Hebel zur Emissionsvermeidung

Österreich (APA-ots) - Besondere "Klima-Heroes": Gefrierschränke,

Waschmaschinen,

Fitnessgeräte und Fahrräder aus zweiter Hand

willhaben-Marktplatz: Mehr als 160.000 Tonnen COe werden pro Jahr

potentiell vermieden

willhaben beauftragt als Österreichs größter digitaler Marktplatz

seit Jahren Studien, die den Effekt der Plattform-Nutzung und die

entsprechende Umwelt-Auswirkung berechnen. Im Fokus der aktuellen

Auswertung: Bei welchen Kategorien und Produkten hat ein Kauf aus

zweiter Hand besonders viel Potential, Emissionen einzusparen und

nachhaltig zu handeln.

Individuelles Potential: Die nachhaltigsten "Klima-Heroes"

Wer sich vornimmt, bei der Anschaffung von Dingen, die täglich

genutzt werden, die bestmögliche Vermeidung von Emissionen zu

erreichen, ist bei Second Hand-Käufen grundsätzlich schon sehr gut

unterwegs. Als regelrechte "Klima-Heroes" tun sich in diesem

Zusammenhang Gefrierschränke, Waschmaschinen, Fitnessgeräte und

Fahrräder, die bewusst aus zweiter Hand erworben werden, hervor.

Durchschnittlich sind es mehr als 600 Kilogramm COe, die vermieden

werden können, wenn gezielt ein Gefrierschrank oder eine Gefriertruhe

nicht neu gekauft und somit produziert werden muss, sondern über

willhaben ein neues Zuhause findet. Mehr als 300 Kilogramm COe-

Vermeidungspotential sind es, wenn eine Waschmaschine aus zweiter

Hand gekauft wird. Auch Fitnessgeräten wie Heimtrainern oder auch

Fahrrädern eine zweite Chance zu geben, birgt im Schnitt mehr als 200

Kilogramm potentieller COe-Einsparungen.

Top 10: Das willhaben-Kategorien-Ranking mit dem größten Potential

zur Emissionsvermeidung

1. Kühl-/ Gefriergeräte (z. B. Gefrierschränke oder Gefriertruhen)

2. Waschen / Trocknen (z. B. Waschmaschinen oder Kombigeräte)

3. Fitnessgeräte (z. B. Crosstrainer oder Stepper)

4. Fahrräder (z. B. E-Bikes oder Gravel Bikes)

5. Kühltechnik (z. B. Kühlschränke)

6. Koch- / Grill- / Imbisstechnik (z. B. Fritteusen oder Öfen)

7. Kinderfahrzeuge (z. B. Dreiräder)

8. Herde / Backöfen (z. B. Herde oder Dunstabzüge)

9. Computer / Tablets (z. B. Laptops oder Stand-PCs)

10. Klimageräte / Ventilatoren (z. B. Klimaanlagen oder Ventilatoren)

willhaben-Effekt: Mehr als 160.000 Tonnen COe wurden 2024 allein am

Marktplatz potentiell vermieden

Durch Kaufen und Verkaufen auf dem Marktplatz konnten die Userinnen

und User von willhaben im Jahr 2024 potentiell die Emission von mehr

als 160.000 Tonnen COe vermeiden. Davon entfielen beispielsweise

mehr als 68.000 Tonnen auf den Bereich Sport & Sportgeräte und mehr

als 60.000 Tonnen auf die Kategorie Wohnen / Haushalt / Gastronomie.

Die Analyse basiert auf Daten von mehr als 8 Millionen im Jahr 2024

verkauften Gegenständen und wurde mit Erkenntnissen von Online-

Befragungen über das Kauf- und Verkaufsverhalten von mehr als 11.000

willhaben Nutzerinnen und Nutzer erweitert.

Methodik

Im Zuge der "Second Hand Effect"-Studie, durchgeführt von Vaayu in

2025, wurden potentiell vermiedene COe durch den Handel von Second

Hand-Gütern eingeschätzt und hochgerechnet. Beschriebene Emissionen

gelten als potentiell vermiedene Emissionen, nachdem sie das Ergebnis

einer hypothetischen Berechnung sind. Diese Schätzungen beinhalten

eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Szenarios (Kauf eines

gebrauchten Artikels über willhaben) und eines hypothetischen

Alternativ-Szenarios (Kauf eines vergleichbaren neuen Artikels),

sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Second Hand-Kauf

tatsächlich einen Neukauf ersetzt (= Replacement Rate). Die

detaillierte Methodik seitens Vaayu findet sich >hier.

Da die Methodik der vermiedenen Emissionen nur für Second Hand-

Verbrauchsgüter geeignet ist, die tatsächlich den Kauf eines neuen

Artikels ersetzen, wurden die folgenden Kategorien nicht

berücksichtigt: Antiquitäten / Kunst, Dienstleistungen, Tiere und

Tierbedarf, sowie Jobs. Immobilien und motorisierte Fahrzeuge wurden

aufgrund der aktuellen Herausforderungen für die korrekte Bemessung

der vermiedenen Emissionen, insbesondere der gesamten Ökobilanz eines

Fahrzeugs, ebenso nicht in die Evaluierung aufgenommen.

Rückfragehinweis:

Andreas Pucher

PUCHER communications

0699/1303 1518

presse@willhaben.at

www.pcomm.at

