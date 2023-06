Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Apple 166,12 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:02 Uhr 0,2 Prozent auf 177,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.170 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 179,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 124,17 USD fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,12 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,22 USD aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94.836,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97.278,00 USD umgesetzt worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Aktie aus.

