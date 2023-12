Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag ohne große Veränderung

So bewegt sich Apple

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 189,91 USD.

Mit einem Kurs von 189,91 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr kaum verändert. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 26.376 Stück.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 52,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 196,56 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 02.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Apple wird am 25.01.2024 gerechnet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

