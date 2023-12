Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Nachmittag Boden gut

So bewegt sich Apple

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 190,33 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 190,33 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 190,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 190,32 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.293.322 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 198,22 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Mit einem Kursverlust von 34,76 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 196,56 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,29 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple-Zulieferer Foxconn investiert erneut Milliardenbetrag für Ausbau der Produktion in Indien

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester