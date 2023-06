Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 167,78 EUR

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 167,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 168,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.945 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 173,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Mit einem Zuwachs von 3,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 42,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,22 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,99 USD je Apple-Aktie.

