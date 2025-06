Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 205,17 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 205,22 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 203,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.191.928 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 26,77 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 17,52 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 225,09 USD angegeben.

Apple gewährte am 01.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,53 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,18 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie höher: Gericht zweifelt an Klimaneutralität der Apple Watch

KI-Revolution an der Börse: Warum KI nicht nur bei NVIDIA eine Rolle spielt

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 10 Jahren verdient