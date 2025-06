Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 202,60 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 202,60 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 202,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 203,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.503.807 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,38 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 225,09 USD aus.

Apple ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent auf 95,36 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,17 USD je Apple-Aktie.

