Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple behauptet sich am Mittwochvormittag

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 145,98 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,98 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,74 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,74 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.250 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,96 EUR. Mit Abgaben von 21,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,11 USD je Apple-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 6,10 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

