Apple Aktie News: Apple präsentiert sich am Vormittag fester

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 163,26 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 163,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.815 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 163,94 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Mit einem Zuwachs von 0,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,89 USD.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,11 USD je Apple-Aktie.

