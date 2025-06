Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 205,34 USD.

Das Papier von Apple konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 205,34 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 205,55 USD. Bei 204,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.662.380 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. 26,66 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,09 USD.

Am 01.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Apple am 23.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

