Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 202,76 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 202,76 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 203,13 USD. Bei 200,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.353.231 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Mit einem Zuwachs von 28,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 16,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,09 USD.

Am 01.05.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 95,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Apple am 23.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,17 USD je Aktie.

