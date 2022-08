Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 161,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 160,60 EUR. Bei 160,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 15.380 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 164,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,89 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82.959,00 USD – ein Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 81.434,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

