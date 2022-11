Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Vormittag südwärts

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 135,74 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 135,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 135,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.943 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 9,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,38 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 90.146,00 USD gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,23 USD je Aktie belaufen.

