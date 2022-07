Apple Aktie News: Apple gibt am Montagmittag nach

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 144,50 EUR. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 143,14 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 143,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 27.369 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,28 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,22 USD an.

Am 28.04.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,52 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 97.278,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 89.584,00 USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,13 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Fondsmanager Mark Mobius: Investments in Indien haben Potenzial

Depot fit für Klimawandel machen: Das ist zu beachten

Juni 2022: Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com