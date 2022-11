Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag gesucht

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 143,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 145,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 144,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.513 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 172,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 16,84 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 15,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 90.146,00 USD umgesetzt, gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

