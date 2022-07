Apple Aktie News: Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 16:22:01 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 145,04 EUR. Bei 147,16 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 143,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.105 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 119,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.07.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 21,78 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,22 USD.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 97.278,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,13 USD je Aktie.

